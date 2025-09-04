Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 30 saniyede 30 bıçak darbesi! 16 yaşındaki sevgilisini katleden caninin ifadesi kan dondurdu
Giriş Tarihi: 04.09.2025 15:22 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:30

Edirne'de 16 yaşındaki sevgilisini, 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlının sözleri kan dondurdu. İkinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek duruşmada, katilin mahkeme başkanının sorularına verdiği cevaplar ise pes dedirtti. İşte detaylar...

Edirne'de 16 yaşındaki sevgilisini, 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlıya mahkeme başkanının, "Sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

5 Nisan 2025'te Edirne'nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren, 15 yaşındaki zanlı berber E.A.'nın, geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı.

30 SANİYEDE 30 BIÇAK DARBESİ!

Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi.

Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.

'GÖZÜM KARARDI'

Öldürülen Gülden Coni'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu. Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

