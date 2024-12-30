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Haberler Yaşam 31 Aralık yılbaşında kargolar tatil mi? 1 Ocak yılbaşı kargolar çalışıyor mu: Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:43

31 Aralık yılbaşında kargolar tatil mi? 1 Ocak yılbaşı kargolar çalışıyor mu: Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

Yılbaşı sebebiyle kargoların 31 Aralık'ta çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Alışveriş yapıp kargo bekleyen, kargo gönderecek olanlar kargoların çalışma şeklini araştırıyor. 31 Aralık gecesini 1 Ocak Çarşamba gününe bağlayan gece yılbaşı coşkuyla karşılanacak. 1 Ocak tüm ülkede 1 tatil olarak uygulanacak. Peki, 31 Aralık yılbaşında kargolar çalışıyor mu? PTT,MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat…

31 Aralık yılbaşında kargolar tatil mi? 1 Ocak yılbaşı kargolar çalışıyor mu: Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

Yılbaşında kargolarını göndermek ve teslim almak isteyen vatandaşlar dağıtım olup olmayacağını merak ediyor. 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil lan edilirken 31 Aralık Salı gününün hafta içine gelmesi sebebiyle araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 31 Aralık yılbaşında kargolar çalışıyor mu?

31 Aralık yılbaşında kargolar tatil mi? 1 Ocak yılbaşı kargolar çalışıyor mu: Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

YARIN (31 ARALIK) KARGOLAR TATİL Mİ?
31 Aralık yarın kargolar tatil olmayacak. Kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek.

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31 Aralık yılbaşında kargolar tatil mi? 1 Ocak yılbaşı kargolar çalışıyor mu: Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Ocak 2025 resmi tatil olduğundan dolayı kargo firmaları da kapalı olacak.

31 Aralık yılbaşında kargolar tatil mi? 1 Ocak yılbaşı kargolar çalışıyor mu: Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

31 Aralık yılbaşında kargolar tatil mi? 1 Ocak yılbaşı kargolar çalışıyor mu: Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

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Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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