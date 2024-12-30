31 Aralık yılbaşında kargolar tatil mi? 1 Ocak yılbaşı kargolar çalışıyor mu: Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, Sürat...

Yılbaşında kargolarını göndermek ve teslim almak isteyen vatandaşlar dağıtım olup olmayacağını merak ediyor. 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil lan edilirken 31 Aralık Salı gününün hafta içine gelmesi sebebiyle araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 31 Aralık yılbaşında kargolar çalışıyor mu?