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Haberler Yaşam 33 kişinin yaraladığı kazada tepki çeken ihmal: İBB denetimindeki bozuk sinyalizasyon!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:00

33 kişinin yaraladığı kazada tepki çeken ihmal: İBB denetimindeki bozuk sinyalizasyon!

İstanbul Alibeyköy'de dün korkunç bir kaza meydana geldi. Tramvay, İETT otobüsünü biçti. Kazada otobüs ikiye bölündü, 33 kişi yaralandı. Kazaya, İBB denetiminde olan sinyalizasyon sistemindeki arızanın neden olduğu iddia edildi… Öte yandan kazayla ilgili Tramvay sürücüsünün hastane ve karakol işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.

MUSTAFA KAYA
DENİZ YUSUFOĞLU
33 kişinin yaraladığı kazada tepki çeken ihmal: İBB denetimindeki bozuk sinyalizasyon!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah 09.15 sıralarında sinyalizasyon arızası nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattındaki tramvay, Taksim-Cebeci seferini yapan körüklü İETT otobüsüne çarptı.

33 kişinin yaraladığı kazada tepki çeken ihmal: İBB denetimindeki bozuk sinyalizasyon!

Tramvay raydan çıkarken, iki araca çarpan otobüs körük kısmından ikiye ayrıldı. Savaş alanını andıran kaza bölgesinde can pazarı yaşandı. Kazada şans eseri ölen olmazken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Otobüste sıkışan bir vatandaşı ise itfaiye ekibi kurtardı.

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33 kişinin yaraladığı kazada tepki çeken ihmal: İBB denetimindeki bozuk sinyalizasyon!

'KURALLARA UYDUM'
Hastanede kazayı anlatan otobüs şoförü Ünal Koçkesen, "Normal güzergâhımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay arka taraftan vurdu. Kurallara uydum. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor" dedi.

33 kişinin yaraladığı kazada tepki çeken ihmal: İBB denetimindeki bozuk sinyalizasyon!

Kazanın denetimini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumlu olduğu sinyalizasyon sistemindeki arızası nedeniyle meydana geldiğini iddia edildi.

33 kişinin yaraladığı kazada tepki çeken ihmal: İBB denetimindeki bozuk sinyalizasyon!

Esnaf Bülent Kahveci, "Böyle olacağı belliydi. 10 gündür ışıklarda problem var, sürekli tamire geliyorlar. Trafiğin yoğun olduğu yerde ışıklı sistemle tramvay çalıştırılıyor. Arabaya yeşil, tramvaya da yeşil yanıyor" diye konuştu.

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