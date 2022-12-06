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33 kişinin yaraladığı kazada tepki çeken ihmal: İBB denetimindeki bozuk sinyalizasyon!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
11:00
33 kişinin yaraladığı kazada tepki çeken ihmal: İBB denetimindeki bozuk sinyalizasyon!
İstanbul Alibeyköy'de dün korkunç bir kaza meydana geldi. Tramvay, İETT otobüsünü biçti. Kazada otobüs ikiye bölündü, 33 kişi yaralandı. Kazaya, İBB denetiminde olan sinyalizasyon sistemindeki arızanın neden olduğu iddia edildi… Öte yandan kazayla ilgili Tramvay sürücüsünün hastane ve karakol işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.