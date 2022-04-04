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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı ve kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 23:55

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı ve kimleri kapsıyor?

Milyonlarca kamu çalışanı 3600 ek gösterge son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı. Milyonlarca öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, yönetici, yardımcı sınıf personelin gözü kulağı 3600 ek gösterge için verilecek karara çevrildi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı ve kimleri kapsıyor? İşte ek gösterge son durum bilgisi

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı ve kimleri kapsıyor?

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak konusu olmayı sürdürüyor. Son olarak 00 ek gösterge için üç farklı senaryo oluştu. Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı yapıldı. Ek gösterge paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve emekli ikramiyesinde artış 40 bin lirayı geçecek. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı ve kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge için gelinen son durum

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı ve kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 Ek gösterge çıkacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. 3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı ve kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSAYACAK, ÇIKTI MI, KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge açıklaması ve diğer tüm detaylar şöyle;

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

3600 EK GÖSTERGE, MAAŞ VE İKRAMİYELERDE DÜZENLEME HAZIR! BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK!

3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı.

BÜROKRATİK HİYERARŞİ DİKKATE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları Mayıs'ta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti.

Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak.

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

POLİS İLE İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARKI

Bakanlık, 657 sayılı Kanun kapsamında ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak.

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Kamuya ilave yük getirecek olan ek gösterge düzenlemesinde bütçe dengeleri de dikkate alınacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği biterken, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" da yükseltilecek.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı ve kimleri kapsıyor?

BÜTÜN KESİMLERİ KAPSIYOR

İlk iki toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

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