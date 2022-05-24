Milyonlarca öğretmen, polis ve hemşireyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çıkacağı tarih merak konusu oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak ek gösterge taslağı ve metninin hazırlanıp bu ay içerisinde Meclis'e verilmesi bekleniyor. Peki 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge son durum ve tüm bilgiler…