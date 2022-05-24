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Haberler Yaşam 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge son durum
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:40

3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge son durum

Milyonlarca öğretmen, polis ve hemşireyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çıkacağı tarih merak konusu oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak ek gösterge taslağı ve metninin hazırlanıp bu ay içerisinde Meclis'e verilmesi bekleniyor. Peki 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge son durum ve tüm bilgiler…

3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge son durum

3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergede çalışmanın bu ay sonu tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmişti. Bu çalışma başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubunu yakından ilgilendiriyor. Peki 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge son durum

3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge son durum

EK GÖSTERGE İLE NELER DEĞİŞECEK?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

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3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge son durum

KADEMELİ GEÇİŞ

Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. MemurSen de ek gösterge sorununun bitmesi için olağanüstü çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.

3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge son durum

EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor

Ek gösterge, hali hazırda üst ve orta düzey yöneticilerin çoğunluğu ile merkezdeki kariyer meslek personelinin aylık tutarları içinde yer almasa bile emeklilik keseneklerinin hesaplanmasında rol oynuyor. Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Düzenleme ile memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulması a

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