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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son dakika haberleri
Giriş Tarihi: 20.04.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 14:06

3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda son adımlar atılıyor. 3600 ek gösterge taslağı hazırlanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den canlı yayında yeni açıklamalar geldi. Gündemlerinin en önemli konusunun 3600 olduğunu belirten Bakan Bilgin, konuşmasında çıkış tarihine de yer verdi. Hemen ardından gündeme gelen '3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar?' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge tablosu ile son durum…

3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

3600 ek gösterge son durum her gün milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Belli başlı mesleklerde memurları kapsayan ek gösterge için Bakan Bilgin'den açıklamalar geldi. Çalışmalarında sona yaklaşılan 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? Belirlenen meslek gruplarının yanı sıra diğer mesleklerden memurların da dahil olabileceği mesajını veren Bakan Bilgin, bu sene içerisinde bir tarihe işaret etti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge son dakika haberleri…

3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-SEN ile yaptığı görüşmelerin ardından 4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi'nin açılışında konuştu. Bilgin, kamudaki memur, işçi ve emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı vermek için düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

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3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

Bakan Bilgin, dün katıldığı canlı yayında gündemlerinde EYT ve asgari ücret zammının olmadığını açıklarken 3600 ek göstergenin yılsonunda meclisten çıkacağını ve 2023 yılında uygulamaya konulacağını öngördüklerini söyledi.

3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir.

3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

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