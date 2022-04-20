Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.