Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda son adımlar atılıyor. 3600 ek gösterge taslağı hazırlanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den canlı yayında yeni açıklamalar geldi. Gündemlerinin en önemli konusunun 3600 olduğunu belirten Bakan Bilgin, konuşmasında çıkış tarihine de yer verdi. Hemen ardından gündeme gelen '3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar?' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge tablosu ile son durum…