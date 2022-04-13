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Haberler Yaşam 3600 Ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:52

3600 Ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren konuya yönelik "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklaması Bakan Bilgin'den gelmişti. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli memur için düzenlemelerde son düzlüğe girilirken, emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması için çeşitli formüller masada yer alıyor. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge son durum ve tüm ayrıntıları

3600 Ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

3600 Ek gösterge son durum detayları gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ''3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek'' ifadesinde bulunmuştu. Peki 3600 Ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

3600 Ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 Ek gösterge çıkacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. Bakan Bilgin, kamudaki memur, işçi ve emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı vermek için düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Ayrıca Bilgin, 3600 ek göstergenin Mayıs ayında Meclis'e getirilebileceğini de belirtti. Bakan Bilgin şunları söyledi;

3600 EK GÖSTERGEDE SONA GELİNDİ

3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Sözleşmeli personel statüsü var. Bir şekilde isteğe bağlı olarak düzenlemek istiyoruz. Türkiye modernleşmesini başka bir anlamda gerçekleştirmek üzeredir. Başkanlık sistemi çok önemli bir siyasal projedir. Bunun gerçekleşmesi çok önemlidir. Anayasa'nın değişmesi gerekmektedir. Çalışanların hukukunu daha iyi koruyan kapsamlı bir değişime ihtiyaç var.

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3600 Ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Temmuz ayında verilmesi beklenen zam için "3 aylık enflasyon (Ocak-Şubat-Mart) 22,81. SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık TÜFE oranında maaş zammı alıyorlar. 2022 Temmuz'unda yapılacak zam oranı yüzde 22,81 cepte. 3 aylık enflasyon da (Nisan-Mayıs-Haziran) buna eklenerek zam verilecek" yanıtını verdi.

3600 Ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
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