3600 Ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren konuya yönelik "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklaması Bakan Bilgin'den gelmişti. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli memur için düzenlemelerde son düzlüğe girilirken, emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması için çeşitli formüller masada yer alıyor. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge son durum ve tüm ayrıntıları