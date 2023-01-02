3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, şartları neler, EYT kapsamında mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu yaş sınırının ortada kalkmasıyla çözüldü. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile değerlendirilen şartlar 1999 öncesine döndü. Yaş şartı sonrası prim gün sayısı gündemdeki yerini aldı. 5.000 prim günü altında kalan emekli adayları kısmı emeklilik EYT kapsamında mı merak ediyor. Konuyla ilgili 3600 EYT kapsamında mı sorusu gündemdeki yerini adlı. Yasadan yararlanmak isteyenler 3600 günden emeklilik şartları neler, emekli olunur mu soruları üzerinde araştırmalara başladı. Peki, 3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik nedir, şartları neler? İşte, detaylar…