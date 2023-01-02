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Haberler Yaşam 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, şartları neler, EYT kapsamında mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:04

3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, şartları neler, EYT kapsamında mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu yaş sınırının ortada kalkmasıyla çözüldü. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile değerlendirilen şartlar 1999 öncesine döndü. Yaş şartı sonrası prim gün sayısı gündemdeki yerini aldı. 5.000 prim günü altında kalan emekli adayları kısmı emeklilik EYT kapsamında mı merak ediyor. Konuyla ilgili 3600 EYT kapsamında mı sorusu gündemdeki yerini adlı. Yasadan yararlanmak isteyenler 3600 günden emeklilik şartları neler, emekli olunur mu soruları üzerinde araştırmalara başladı. Peki, 3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik nedir, şartları neler? İşte, detaylar…

3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, şartları neler, EYT kapsamında mı?

3600 EYT kapsamında mı sorusu emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi sonrası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kısmi emeklilik nedir, şartları neler, EYT kapsamında mı soruları yanıt arıyor. 1999 öncesinde kadınlarda 50 erkeklerde 55 olan yaş sınırı daha sonra kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşa çıkarılmıştı. Bu tarih öncesindeki şartlara dönülmesiyle 3600 günden emekli olunur mu sorusu araştırılmaya başladı. Peki, 3600 EYT emeklilik şartları neler? İşte, 3600 emeklilik yaş tablosu hakkında merak edilenler…

3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, şartları neler, EYT kapsamında mı?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, şartları neler, EYT kapsamında mı?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, şartları neler, EYT kapsamında mı?

EYT'DE 3600 GÜNDEN EMEKLİ OLUNUR MU?

3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik yanı yaştan emeklilik fırsatı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik şartlarında 3600 günden kısmi emeklilik uygulanıyordu.

1999 düzenlemesi öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli oluyordu.

3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, şartları neler, EYT kapsamında mı?

Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak EYT yasası yaş şartını değiştirebilir.

Şartlar 1999 öncesinde döndüğü takdirde yasayla birlikte 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek.

Detaylı açıklamanın yasanın Meclis ve Resmi Gazete adımlarının tamamlaması ardından gelmesi bekleniyor.

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