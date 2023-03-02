3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? Kadın ve erkek kısmi emeklilik şartları

3600 EYT kapsamında mı, yaş sınırı var mı soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasa ile prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde edecek. Bu şartların yanı sıra bir de kısmi emeklilik şartları ile emekli olmayı bekleyenler var. Bu nedenle 3600 emeklilik tablosu kadın ve erkek yaş şartı sorgulanıyor. Yasada EYT 3600 günden emeklilik şartları ile ilgili detay verilmezken ek düzenleme ile gelmesi bekleniyor. Peki, EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu? İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…