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Haberler Yaşam 3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? Kadın ve erkek kısmi emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 02.03.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 17:17

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? Kadın ve erkek kısmi emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecek. Bu noktada EYT kısmi emeklilik şartları ve yaş tablosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 3600 EYT son dakika haberleri yakından takip edilmeye başlandı. 3600 emeklilik tablosu ile kadın ve erkek yaş şartı sorgulanıyor. Peki, EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu, kısmi emeklilik şartları neler? İşte, 3600 EYT son dakika gelişmeleri...

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? Kadın ve erkek kısmi emeklilik şartları

3600 EYT kapsamında mı, yaş sınırı var mı soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasa ile prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde edecek. Bu şartların yanı sıra bir de kısmi emeklilik şartları ile emekli olmayı bekleyenler var. Bu nedenle 3600 emeklilik tablosu kadın ve erkek yaş şartı sorgulanıyor. Yasada EYT 3600 günden emeklilik şartları ile ilgili detay verilmezken ek düzenleme ile gelmesi bekleniyor. Peki, EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu? İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? Kadın ve erkek kısmi emeklilik şartları

EYT SON DAKİKA HABERİ: EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

Yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın yasayı en geç Cuma gününe kadar imzalaması bekleniyor. Ardından EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? Kadın ve erkek kısmi emeklilik şartları

EYT ŞARTLARI PAYLAŞILDI!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? Kadın ve erkek kısmi emeklilik şartları

EYT İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları:

Yasa, 4 maddeden oluşuyor.

Emeklilik için yaş şartı bulunmuyor.

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor.

EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor.

Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak.

Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek.

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak.

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? Kadın ve erkek kısmi emeklilik şartları

Emekli olduktan sonra 30 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek.

Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak.

Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya SGK'ya direkt olarak yapılabilecek.

EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor.

EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok.

İlk emekli maaşı Nisan ayında bağlanacak.

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