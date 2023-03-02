3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı? Kadın ve erkek kısmi emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecek. Bu noktada EYT kısmi emeklilik şartları ve yaş tablosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 3600 EYT son dakika haberleri yakından takip edilmeye başlandı. 3600 emeklilik tablosu ile kadın ve erkek yaş şartı sorgulanıyor. Peki, EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu, kısmi emeklilik şartları neler? İşte, 3600 EYT son dakika gelişmeleri...