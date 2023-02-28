Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 3600 EYT SON DURUM | Kısmi emeklilik şartları için kritik gün! 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:29

3600 EYT SON DURUM | Kısmi emeklilik şartları için kritik gün! 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası 28 Şubat bugün yeniden Meclis'te yerini alıyor. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle çalışmalara ara veren TBMM bugün yeniden yasa tekliflerini görüşmek üzere yerlerini alacak. 3600 EYT son dakika araştırmaları da yeniden gündemdeki yerini aldı. Kısmi emeklilik şartları ve maaşları yeni düzenlemenin ardından değişecek mi merak ediliyor. EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu, şartları neler soruları yanıt arıyor. 3600 emeklilik tablosu ile kadın ve erkek yaş şartı sorgulanıyor. İşte, 3600 EYT son dakika gelişmeleri…

3600 EYT SON DURUM | Kısmi emeklilik şartları için kritik gün! 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı?

3600 EYT kapsamında mı, olacak mı soruları yanıt arıyor. 1999 yılı öncesinde kadınlarda 50 erkeklerde 55 olan kısmı emeklilik yaş şartı tablosu değişmişti. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile bu şartların değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. Bugün yeniden Meclis'te yerini alan kanun teklifine ek düzenleme gelmesi durumunda EYT 3600 günden emeklilik şartları değişebilir. İşte, 28 Şubat 2023 3600 EYT son dakika haberleri…

3600 EYT SON DURUM | Kısmi emeklilik şartları için kritik gün! 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı?

EYT YENİDEN MECLİS'TE!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi yaşanan deprem felaketi ardından sorgulanmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis'in 28 Şubat günü çalışmalara döneceğini aktardı.

Kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 EYT SON DURUM | Kısmi emeklilik şartları için kritik gün! 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı?

EYT SSK EMEKLİLİK ŞARTLARI NETLEŞTİ!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

3600 EYT SON DURUM | Kısmi emeklilik şartları için kritik gün! 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı?

SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023

ERKEKLER

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

3600 EYT SON DURUM | Kısmi emeklilik şartları için kritik gün! 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı?

KADINLAR

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000

01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000

09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750

24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

24.05.1999-08.09.1999 - 20 – 5975

SON DAKİKA