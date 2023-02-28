Haberler Yaşam 3600 EYT SON DURUM | Kısmi emeklilik şartları için kritik gün! 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı?

Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:29

3600 EYT SON DURUM | Kısmi emeklilik şartları için kritik gün! 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, olacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası 28 Şubat bugün yeniden Meclis'te yerini alıyor. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle çalışmalara ara veren TBMM bugün yeniden yasa tekliflerini görüşmek üzere yerlerini alacak. 3600 EYT son dakika araştırmaları da yeniden gündemdeki yerini aldı. Kısmi emeklilik şartları ve maaşları yeni düzenlemenin ardından değişecek mi merak ediliyor. EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu, şartları neler soruları yanıt arıyor. 3600 emeklilik tablosu ile kadın ve erkek yaş şartı sorgulanıyor. İşte, 3600 EYT son dakika gelişmeleri…