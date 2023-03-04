Haberler Yaşam 3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? İşte 3600 günden emeklilik şartları ve yaş tablosu

Giriş Tarihi: 04.03.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:14

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete sürecini tamamlayarak yürürlüğe girdi. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesaplama işlemleri ile araştırılan düzenlemede 3600 EYT son durum da merak ediliyor. Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı, var mı soruları yanıt aramaya başladı. Meclis'te görüşüle kanun teklifinde bulunmayan ancak ek düzenleme ile beklenen 3600 günden emeklilik şartları ve kadın-erkek yaş tablosu gündemdeki yerini aldı. İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…