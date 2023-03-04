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Haberler Yaşam 3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? İşte 3600 günden emeklilik şartları ve yaş tablosu
Giriş Tarihi: 04.03.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:14

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? İşte 3600 günden emeklilik şartları ve yaş tablosu

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete sürecini tamamlayarak yürürlüğe girdi. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesaplama işlemleri ile araştırılan düzenlemede 3600 EYT son durum da merak ediliyor. Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı, var mı soruları yanıt aramaya başladı. Meclis'te görüşüle kanun teklifinde bulunmayan ancak ek düzenleme ile beklenen 3600 günden emeklilik şartları ve kadın-erkek yaş tablosu gündemdeki yerini aldı. İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? İşte 3600 günden emeklilik şartları ve yaş tablosu

3600 EYT kapsamında mı sorusu yanıt aramaya başladı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte araştırılan kısmi emeklilik şartları ve kadın-erkek yaş tablosu değişti mi merak ediliyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreç tamamlandı. EYT 3600 son dakika haberleri ile araştırılan 3600 günden emeklilik emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında mı merak konusu. İşte, 3600 EYT son durum gelişmeleri…

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? İşte 3600 günden emeklilik şartları ve yaş tablosu

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Deprem felaketi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesi ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) süreci uzamıştı. Ancak geçtiğimiz gün Genel Kurul'a giden kanun teklifi TBMM'den çıkarak Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlük tarihi ile birlikte başvurular da başladı.

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3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? İşte 3600 günden emeklilik şartları ve yaş tablosu

YAŞ SINIRI HARİÇ EYT ŞARTLARI AYNI KALDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? İşte 3600 günden emeklilik şartları ve yaş tablosu

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

3600 EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? İşte 3600 günden emeklilik şartları ve yaş tablosu

SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023

ERKEKLER

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

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