Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günü kapsıyor mu, yaş sınırı var mı?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 09:31

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günü kapsıyor mu, yaş sınırı var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'ten geçti. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartlarında yaş sınırının kaldırılması ardından prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. Bununla birlikte bir de kısmi emeklilik şartları için bekleyişini sürdürenler bulunuyor. 3600 EYT son dakika haberleri yasa sürecinde en çok araştırılanlar arasında. 1999 öncesi şartlara dönmesi durumunda şartlar değişecek. EYT 3600 günü kapsıyor mu sorusu yanıt arıyor. Peki, 3600 emeklilik tablosu ile erkek ve kadın yaş şartı kaç, değişecek mi? İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günü kapsıyor mu, yaş sınırı var mı?

3600 EYT yaş sınırı var mı, değişecek mi soruları yanıt arıyor. Prim gün sayısına göre emeklilik hakkı elde edecek vatandaşların yanı sıra bir de kısmi emeklilik şartları ile haklardan yararlanmayı bekleyenler bulunuyor. EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu merak konusu. Yayımlanan kanun teklifine bakıldığında detay verilmeyen kısmi şartların ek düzenleme ile gelmesi bekleniyor. 3600 emeklilik tablosu kadın ve erkek yaş şartı gündemde. İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günü kapsıyor mu, yaş sınırı var mı?

EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi yaşanan deprem felaketi ardından uzamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis'in 28 Şubat günü çalışmalara döneceğini aktarmıştı.

Kanun teklifi geçtiğimiz gün Genel Kurul'da görüşülerek TBMM sürecini tamamladı. Bundan sonra yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günü kapsıyor mu, yaş sınırı var mı?

EYT ŞARTLARI PAYLAŞILDI!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günü kapsıyor mu, yaş sınırı var mı?

SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023

ERKEKLER

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günü kapsıyor mu, yaş sınırı var mı?

KADINLAR

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000

01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000

09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750

24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

24.05.1999-08.09.1999 - 20 – 5975

SON DAKİKA