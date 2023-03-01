3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günü kapsıyor mu, yaş sınırı var mı?

3600 EYT yaş sınırı var mı, değişecek mi soruları yanıt arıyor. Prim gün sayısına göre emeklilik hakkı elde edecek vatandaşların yanı sıra bir de kısmi emeklilik şartları ile haklardan yararlanmayı bekleyenler bulunuyor. EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu merak konusu. Yayımlanan kanun teklifine bakıldığında detay verilmeyen kısmi şartların ek düzenleme ile gelmesi bekleniyor. 3600 emeklilik tablosu kadın ve erkek yaş şartı gündemde. İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…