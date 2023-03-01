3600 EYT SON DAKİKA HABERLERİ | Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günü kapsıyor mu, yaş sınırı var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'ten geçti. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartlarında yaş sınırının kaldırılması ardından prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. Bununla birlikte bir de kısmi emeklilik şartları için bekleyişini sürdürenler bulunuyor. 3600 EYT son dakika haberleri yasa sürecinde en çok araştırılanlar arasında. 1999 öncesi şartlara dönmesi durumunda şartlar değişecek. EYT 3600 günü kapsıyor mu sorusu yanıt arıyor. Peki, 3600 emeklilik tablosu ile erkek ve kadın yaş şartı kaç, değişecek mi? İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…