38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren sanığın kızı: Bana da zarar verebileceğini düşündüm, polise ihbar ettim

"BİRLİKTE YAŞADIĞI 3 KADINDA DA DARP İZLERİ VAR"

Mutlu Menekşe'nin vücudundaki darp ve yanıklarla ilgili olarak ise Sevindik, ifadesinde şunları söyledi:

"Son bir haftadır bacaklarının ağrıdığını, bu nedenle yerinden kalkamadığını ve altına kaçırdığını söylediği için Mutlu Menekşe'ye hasta bezi aldım. Bu nedenle babamın evine rutin olarak gitmeye başlamıştım. Mutlu Menekşe'nin çene kısmı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde morarma vardı. Sorduğumda, düştüğünü söyledi. Babama da Mutlu Menekşe'nin sırtındaki ve karnındaki yanıkları sordum. Duş aldığı suyun sıcak olmasından kaynaklandığını söyledi. Babam cezaevinden çıktıktan sonra birlikte yaşadığı 3 kadında da darp izleri vardı. Şikayetlerini geri çekmeleri nedeniyle babam ceza almaktan kurtuldu. Menekşe'deki morluk ve yanık izlerinin oluşmasıyla alakalı bana ne söylendiyse inandım."