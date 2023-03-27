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38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren sanığın kızı: Bana da zarar verebileceğini düşündüm, polise ihbar ettim
Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:33
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
10:35
38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren sanığın kızı: Bana da zarar verebileceğini düşündüm, polise ihbar ettim
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren, son olarak da birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi (48) öldürüp, gömdüğü ileri sürülen Necati Akpınar'ın (58) kızı Alev Sevindik'in ifadesi ortaya çıktı. İŞTE DETAYLAR…