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4 kişiyi öldüren katil damat yakalandı: Cinnet getirdim hepsini vurdum
Giriş Tarihi: 24.06.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
19:02
4 kişiyi öldüren katil damat yakalandı: Cinnet getirdim hepsini vurdum
Adana'da eşini, kayınbabasını, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldüren Hakim Aba, sorgusunun ardından babası Şerif ve annesi Azize Aba ile adliyeye sevk edildi. Katliam yapan damat Hakim Aba'nın, "Şiddetli geçimsizlik yaşıyordum. Olay günü sabah yine tartıştık, ailelerde araya girdi. Cinnet getirdim hepsini vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Edinilen son dakika bilgisine göre; katil Hakim Aba ve babası tutuklandı, annesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.