4 kişiyi öldüren katil damat yakalandı: Cinnet getirdim hepsini vurdum

Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşinin 3 aylık erkek bebeğini göstermediği gerekçesiyle eşi Şükran Aba (20) ile kayınbabası Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla (50) ile kayınbiraderi Muhammet'i (18) tabancayla öldüren Hakim Aba (24) Hatay'ın Erzin ilçesinde babası Şerif Aba (67) annesi Azize Aba (51) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Katliam yapan damat Hakim Aba, "Şiddetli geçimsizlik yaşıyordum. Olay günü sabah yine tartıştık, ailelerde araya girdi. Cinnet getirdim hepsini vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Cinayetten sonra babası Hakim Aba, tarafından kaçırılan 3 aylık Deniz bebek, polisler tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Sevgi evlerine verilen Deniz bebek, bakım ve koruma altına alındı.