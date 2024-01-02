40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

"BÜTÜN ŞEHİR SEFERBER OLDU"

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir hafta önce derste 'malign hipertermi' konusunu işlediklerini anlatan Anestezi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Kahveci, "Mesleklerinde çok nadir görebileceklerini söylemiştim. 'Umarım karşılaşmazsınız' demiştim. Ne yazık ki başımıza geldi. Ama hastamızı kurtarmayı başardık" ifadelerini kullandı. Bu durum karşısında tıbbi olarak yapmaları gereken şeylerin yanında hastanın vücudunun soğutulmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kahveci, sözlerine şöyle devam etti: Soğutulma sürecinde çok yoğun buz gerekiyordu. Sadece bizim hastane değil. Bütün Amasya seferber oldu. Her yerden buz getirildi. Hastaya buz banyosu yaptırdık. Çünkü ateşi 41,7'lere çıkmıştı. Bu da hasta açısından kötü gidişin göstergesiydi. Samsun'dan ulaştırılan ilacı verdikten sonra da hasta yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

