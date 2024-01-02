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40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:12
40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!
Amasya'da yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Kaya, yıllardır burnunda yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyata alındı. Ancak 40 binde bir görülen 'malign hipertermi' hastası olduğu anlaşıldı! Operasyonda ateşi 41,7 dereceye çıkan Mehmet Kaya için zamanla yarış başladı. Tüm esnaftan kalıp kalıp buz toplandı… Doktorların mücadelesiyle hayatta kalmayı başaran Kaya'nın sözleri herkesi şoka uğrattı: Sedyedeyken buharlar çıkıyordu…