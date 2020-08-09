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5 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazadan kahreden görüntüler
Türkiye, bu sabah İstanbul'da yaşanan feci kaza haberi ile uyandı. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşarak üst geçide çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 25 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, otobüsten saçılan yolculara ait eşyaların görüntüsü yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 09.08.2020
14:20
Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
14:36
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