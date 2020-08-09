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5 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazadan kahreden görüntüler

Türkiye, bu sabah 'da yaşanan feci kaza haberi ile uyandı. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşarak üst geçide çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 25 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, otobüsten saçılan yolculara ait eşyaların görüntüsü yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 09.08.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 14:36
5 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazadan kahreden görüntüler

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Karabük'ten 'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üst geçide çarptı.

5 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazadan kahreden görüntüler

Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından cesetler kesin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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5 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazadan kahreden görüntüler

Otobüs ise olay yerine gelen vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazanın etkisiyle otobüsün içinden etrafa saçılan eşyalar olay yeri inceleme ekipleri tarafından tek tek incelenerek toplandı.

5 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazadan kahreden görüntüler

Değerli eşyalar ile birlikte yolcuların çanta ve bavulları torbalara doldurularak kamyonete yüklenip Jandarma Kolordu Komutanlığı'nın emanethanesine götürüldü.

5 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazadan kahreden görüntüler

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5 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazadan kahreden görüntüler
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5 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazadan kahreden görüntüler
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