Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika haberi: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı. Ardından Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı. İlk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği açıklamasında "Otobüs kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir." denildi.