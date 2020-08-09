Video Haber Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var | Video
09.08.2020 | 10:07

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Son dakika haberi: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı. Ardından Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı. İlk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği açıklamasında "Otobüs kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir." denildi.

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