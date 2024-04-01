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65’lik sapık öğretmenden cinsel taciz: Özel derste abla kardeşe öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
12:17
65’lik sapık öğretmenden cinsel taciz: Özel derste abla kardeşe öyle şeyler yaptı ki!
İğrenç olay Ankara'da meydana geldi. 65 yaşındaki Hüseyin G. 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki F.A.A. ile 12 yaşındaki ablası A.A.A.'ya ücretsiz özel ders vermek için evlerine gitti. Burada çocuklara cinsel istismarda bulunan sapık öğretmen hakkında bakın kaç yıl ceza istendi.