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Haberler Yaşam 65’lik sapık öğretmenden cinsel taciz: Özel derste abla kardeşe öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:17

65’lik sapık öğretmenden cinsel taciz: Özel derste abla kardeşe öyle şeyler yaptı ki!

İğrenç olay Ankara'da meydana geldi. 65 yaşındaki Hüseyin G. 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki F.A.A. ile 12 yaşındaki ablası A.A.A.'ya ücretsiz özel ders vermek için evlerine gitti. Burada çocuklara cinsel istismarda bulunan sapık öğretmen hakkında bakın kaç yıl ceza istendi.

DHA
65’lik sapık öğretmenden cinsel taciz: Özel derste abla kardeşe öyle şeyler yaptı ki!

Ankara'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Somali uyruklu 4'üncü sınıf öğrencisi F.A.A., ailesine öğretmeni Hüseyin G.'nin özel bölgelerine dokunduğunu anlattı.

65’lik sapık öğretmenden cinsel taciz: Özel derste abla kardeşe öyle şeyler yaptı ki!

Kızın ablası A.A.A. da Hüseyin G.'nin, ücretsiz Türkçe dersi vermek için evlerine geldiğinde aynı şekilde özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

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65’lik sapık öğretmenden cinsel taciz: Özel derste abla kardeşe öyle şeyler yaptı ki!

Ailenin şikayetiyle gözaltına alınan Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

65’lik sapık öğretmenden cinsel taciz: Özel derste abla kardeşe öyle şeyler yaptı ki!

6 YILDAN 16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Soruşturması sonunda Hüseyin G. hakkında, iki kardeşe yönelik eylemleri nedeniyle, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

65’lik sapık öğretmenden cinsel taciz: Özel derste abla kardeşe öyle şeyler yaptı ki!

"ÇOCUKLARIMA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"
Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen baba B.İ.M.A., Hüseyin G.'nin küçük kızının öğretmeni olduğunu, çocuklarına ücretsiz ders vermeyi teklif ettiğini, farklı günlerde eve gelerek çocuklarına ders verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek, şikayette bulundu.

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