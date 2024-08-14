Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
16:59
7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesilmişti: Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme!
Kayseri'de 7 yaşındaki F.E.B'ye sağlık memuru tarafından yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet yapıldı. Sünnetin ardından çocuğun kangren olan cinsel organının kesilmesi kararlaştırıldı. SABAH'ın ortaya çıkardığı sağlık skandalıyla ilgili valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı.