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Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:59

7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesilmişti: Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme!

Kayseri'de 7 yaşındaki F.E.B'ye sağlık memuru tarafından yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet yapıldı. Sünnetin ardından çocuğun kangren olan cinsel organının kesilmesi kararlaştırıldı. SABAH'ın ortaya çıkardığı sağlık skandalıyla ilgili valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı.

7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesilmişti: Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme!

Kayseri'de yaşayan Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, geçen 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü. Burada çalışan sağlık memuru H.Ç, sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabinin de gerçekleştirildi. İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesilmişti: Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme!

3 GÜN SONRA ÇIKARILAN SARGI KANGREN YAPTI

Yaşananlara SABAH'a anlatan Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'Çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal' dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık.

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7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesilmişti: Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme!

Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç, bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sonrasında oğlum daha çok rahatsızlandı ve morarma arttı. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm. Yine çocuğun bir şeyi olmadığını, bize naz yaptığını öne sürüp, 'eve bırak işe git' dedi.

7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesilmişti: Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme!

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Oğlumu ise 'babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim" diye korkutmuş. Bende 'çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim. Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi. Hastanede., oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi hala devam ediyor. Sağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Ben daha sonra öğrendim. Yasak olmasına rağmen bu sünneti yapan H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. Her türlü hukuksal yola başvuracağım" dedi.

7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesilmişti: Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme!

DAHA ÖNCEDE 2 SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Sağlık memuru H.Ç. hakkında, daha öncede yaptığı sünnetlerden dolayı iki kez şikâyette bulunulduğu ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, 2015'te yayınladığı genelge ile sağlık kabinlerinde sünnet yapılmasını yasaklamıştı.

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