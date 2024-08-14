7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesilmişti: Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme!

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Oğlumu ise 'babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim" diye korkutmuş. Bende 'çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim. Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi. Hastanede., oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi hala devam ediyor. Sağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Ben daha sonra öğrendim. Yasak olmasına rağmen bu sünneti yapan H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. Her türlü hukuksal yola başvuracağım" dedi.