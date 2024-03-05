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Haberler Yaşam 70 yıldır "demir akciğer" makinesinin içinde yaşıyor! 6 yaşından beri hareket edemeyen adamın hikayesi duyanları şoke ediyor…
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:16

70 yıldır "demir akciğer" makinesinin içinde yaşıyor! 6 yaşından beri hareket edemeyen adamın hikayesi duyanları şoke ediyor…

Paul Alexander, boynundan aşağısının felç olmasına neden olan çocuk felcine yakalandığında henüz altı yaşındaydı. Kendi başına nefes alamayan Paul, 1952'den beri güvendiği demir bir akciğerin içine yerleştirildi.

70 yıldır demir akciğer makinesinin içinde yaşıyor! 6 yaşından beri hareket edemeyen adamın hikayesi duyanları şoke ediyor…

Ancak Paul 'kurbağa nefesi' adını verdiği kendi nefes alma yöntemini geliştirmiş ve bu onun hayatının bir kısmını (tek seferde en fazla 5 dakika) metal mekanizmanın dışında geçirmesine olanak tanımış.

70 yıldır demir akciğer makinesinin içinde yaşıyor! 6 yaşından beri hareket edemeyen adamın hikayesi duyanları şoke ediyor…

Korkunç bir metal tabuta benzeyen solunum cihazı, hastaların boyunlarına sıkıca tutturulmuş bir şekilde içeride uzanmalarını gerektiriyor.

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70 yıldır demir akciğer makinesinin içinde yaşıyor! 6 yaşından beri hareket edemeyen adamın hikayesi duyanları şoke ediyor…

Merkezi sinir sistemi ve solunum fonksiyonları çocuk felci yüzünden harap olan hastaların akciğerlerine mekanik olarak oksijen çekmek için bir vakum yaratarak çalışıyor.

70 yıldır demir akciğer makinesinin içinde yaşıyor! 6 yaşından beri hareket edemeyen adamın hikayesi duyanları şoke ediyor…

Hastanedeyken doktorlar, makineyi kapatıp onu dışarı çıkmaya zorlayarak Paul'ün kendi başına nefes almasını sağlamaya çalıştı, ancak nefessizlikten maviye dönüp bayılması uzun sürmedi.

70 yıldır demir akciğer makinesinin içinde yaşıyor! 6 yaşından beri hareket edemeyen adamın hikayesi duyanları şoke ediyor…

Ancak Paul, ilerleyen süreçte 'kurbağa nefesi' olarak tanımladığı 'yorucu' bir teknik kullanarak ciğerlerine biraz hava doldurmayı başardı.

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