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70 yıldır "demir akciğer" makinesinin içinde yaşıyor! 6 yaşından beri hareket edemeyen adamın hikayesi duyanları şoke ediyor…
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
14:16
70 yıldır "demir akciğer" makinesinin içinde yaşıyor! 6 yaşından beri hareket edemeyen adamın hikayesi duyanları şoke ediyor…
Paul Alexander, boynundan aşağısının felç olmasına neden olan çocuk felcine yakalandığında henüz altı yaşındaydı. Kendi başına nefes alamayan Paul, 1952'den beri güvendiği demir bir akciğerin içine yerleştirildi.