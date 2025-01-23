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Haberler Yaşam 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi! Ekipler bugün bir arama daha yapacak
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:46

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi! Ekipler bugün bir arama daha yapacak

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde önceki gün çıkan, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.

DHA
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi! Ekipler bugün bir arama daha yapacak

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde önceki gün çıkan, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi! Ekipler bugün bir arama daha yapacak

Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.

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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi! Ekipler bugün bir arama daha yapacak

Saat 03.21'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 79 kişi hayatını kaybetti.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi! Ekipler bugün bir arama daha yapacak

Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 11 kişi gözaltına alındı.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi! Ekipler bugün bir arama daha yapacak

Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu.

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