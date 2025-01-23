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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi! Ekipler bugün bir arama daha yapacak
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:46
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi! Ekipler bugün bir arama daha yapacak
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde önceki gün çıkan, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.