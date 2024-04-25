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78 yaşındaki şarkıcı 20'lik gençlere taş çıkarıyor! Zayıflığının sırrı sadece 5 gün bunları tüketmek!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
12:49
78 yaşındaki şarkıcı 20'lik gençlere taş çıkarıyor! Zayıflığının sırrı sadece 5 gün bunları tüketmek!
78 yaşındaki ünlü şarkıcı Dolly Parton, hala harika görünüyor ve görünüşünü korumak için iyi bir güzellik rutininden daha fazlasına güveniyor. Country müzik kraliçesi, 70'li yaşlarında bile kıskanılacak fiziğiyle göz kamaştırmaya devam ediyor ve formda kalmak için uyguladığı diyeti paylaşıyor.