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Haberler Yaşam 78 yaşındaki şarkıcı 20'lik gençlere taş çıkarıyor! Zayıflığının sırrı sadece 5 gün bunları tüketmek!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:49

78 yaşındaki şarkıcı 20'lik gençlere taş çıkarıyor! Zayıflığının sırrı sadece 5 gün bunları tüketmek!

78 yaşındaki ünlü şarkıcı Dolly Parton, hala harika görünüyor ve görünüşünü korumak için iyi bir güzellik rutininden daha fazlasına güveniyor. Country müzik kraliçesi, 70'li yaşlarında bile kıskanılacak fiziğiyle göz kamaştırmaya devam ediyor ve formda kalmak için uyguladığı diyeti paylaşıyor.

78 yaşındaki şarkıcı 20’lik gençlere taş çıkarıyor! Zayıflığının sırrı sadece 5 gün bunları tüketmek!

80 yaşına yaklaşmasına rağmen, Dolly Parton her zamanki gibi ince haliyle dikkat çekmeye devam ediyor.

78 yaşındaki şarkıcı 20’lik gençlere taş çıkarıyor! Zayıflığının sırrı sadece 5 gün bunları tüketmek!

Minyon bir fiziğe sahip olmasına rağmen Dolly ara sıra kilosuyla mücadele ettiğini itiraf etti.

Kendisi şunları paylaştı: "Yıllar boyunca kilomda inişler ve çıkışlar yaşadım, bu yüzden büyük beden insanları da anlayabiliyorum."

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78 yaşındaki şarkıcı 20’lik gençlere taş çıkarıyor! Zayıflığının sırrı sadece 5 gün bunları tüketmek!

Ancak sevilen şarkıcı şimdilerde formunu korumak için, hafta içi "düşük karbonhidratlı diyet" uyguladığı sağlıklı bir rejimi benimsiyor.

78 yaşındaki şarkıcı 20’lik gençlere taş çıkarıyor! Zayıflığının sırrı sadece 5 gün bunları tüketmek!

Ancak hafta sonu gelip çattığında, keyif aldığı yiyecekleri yemekten geri durmuyor.

78 yaşındaki şarkıcı 20’lik gençlere taş çıkarıyor! Zayıflığının sırrı sadece 5 gün bunları tüketmek!

Kaçamak yemeklerinde tatlılar, kızarmış yiyecekler gibi birçok farklı seçenek olduğunu söylüyor.

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