Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
06:05
8 Ağustos 2024 Türkiye Olimpiyat Programı | Bugün Türk sporcular saat kaçta yarışacak, Filenin Sultanları yarı final maçı bugün mü?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm dünyada takip edilmeye devam ediyor. 8 Ağustos 2024 Olimpiyat Maç Programı kontrol edilmeye başladı. Bugün Filenin Sultanları yarı finalde İtalya ile karşılaşıyor. Öte yandan Hatice Akbaş da final maçında Çinli rakibi karşısında olacak. Peki; bugün Türkiye'nin hangi maçları var, Türk sporcular ne zaman yarışacak, saat kaçta? İşte Türkiye Olimpiyat maçları...