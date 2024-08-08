8 Ağustos 2024 Türkiye Olimpiyat Programı | Bugün Türk sporcular saat kaçta yarışacak, Filenin Sultanları yarı final maçı bugün mü?

Olimpiyat Programı ile Türk sorcuların maçları ve madalyaları takip ediliyor. Şu ana kadar 3 bronz ve 1 gümüşle yoluna devam eden Türkiye, altını bekliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye maçları gündemdeki yerini aldı. Peki; 8 Ağustos bugün hangi maçlar var sorusu yanıtlandı. İşte, bugünkü Türkiye olimpiyat maç programı..