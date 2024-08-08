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Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 06:05

8 Ağustos 2024 Türkiye Olimpiyat Programı | Bugün Türk sporcular saat kaçta yarışacak, Filenin Sultanları yarı final maçı bugün mü?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm dünyada takip edilmeye devam ediyor. 8 Ağustos 2024 Olimpiyat Maç Programı kontrol edilmeye başladı. Bugün Filenin Sultanları yarı finalde İtalya ile karşılaşıyor. Öte yandan Hatice Akbaş da final maçında Çinli rakibi karşısında olacak. Peki; bugün Türkiye'nin hangi maçları var, Türk sporcular ne zaman yarışacak, saat kaçta? İşte Türkiye Olimpiyat maçları...

8 Ağustos 2024 Türkiye Olimpiyat Programı | Bugün Türk sporcular saat kaçta yarışacak, Filenin Sultanları yarı final maçı bugün mü?

Olimpiyat Programı ile Türk sorcuların maçları ve madalyaları takip ediliyor. Şu ana kadar 3 bronz ve 1 gümüşle yoluna devam eden Türkiye, altını bekliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye maçları gündemdeki yerini aldı. Peki; 8 Ağustos bugün hangi maçlar var sorusu yanıtlandı. İşte, bugünkü Türkiye olimpiyat maç programı..

8 Ağustos 2024 Türkiye Olimpiyat Programı | Bugün Türk sporcular saat kaçta yarışacak, Filenin Sultanları yarı final maçı bugün mü?

8 AĞUSTOS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 8 Ağustos günü takip ediliyor. Bugün Türkiye halter, gülle atma, voleybol, boks gibi branşlarda mücadele edecek. İşte, maç takvimi:

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8 Ağustos 2024 Türkiye Olimpiyat Programı | Bugün Türk sporcular saat kaçta yarışacak, Filenin Sultanları yarı final maçı bugün mü?

BUGÜN TÜRK SPORCULARIN MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Tekwando

Hatice Kübta İlgün, kadınlar 49 kg'de saat 10:30'dan itibaren, erkekler 68 kg'de saat 13:13'ten itibaren Hakan Reçber mücadele edecek.

Atletizm

Emel Dereli kadınlar gülle arma elemelerinde saat 11:25'te yarışacak.

Modern Pentatlon

Buğra Ünal eskrim sıralama turunda saat 12:00'da, İlkay Özyüksel Mihrioğlu eskrim sıralama turunda saat 15:30'da mücadele edecek.

8 Ağustos 2024 Türkiye Olimpiyat Programı | Bugün Türk sporcular saat kaçta yarışacak, Filenin Sultanları yarı final maçı bugün mü?

Halter

Muhammet Furkan Özberk, erkekler 73 kg'de saat 20:30'da ter dökecek.

Voleybol

Türkiye- İtalya kadınlar voleybol yarı final mücadelesi saat 21:00'da oynanacak

Boks

Hatice Akbaş Çin'li rakibi Yuan Chang ile kadınlar 54 kg finalinde saat 23:51'de karşı karşıya gelecek.

8 Ağustos 2024 Türkiye Olimpiyat Programı | Bugün Türk sporcular saat kaçta yarışacak, Filenin Sultanları yarı final maçı bugün mü?
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