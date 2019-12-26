80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...
80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...
Antalya'nın Kaş ilçesinde, rahmetli anne- babası için lokum ve bisküvi dağıtırken, TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan Yılmaz'dan acı haber geldi. 80 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanığı Sütleğen Mahallesi eski Muhtarı Mesut Uçar, "Hasan Amca 'Dün gece rüyamda rahmetli annemle babamı gördüm' diyerek, marketten satın aldığı bisküvi ve lokumu dolaşarak dağıtıyordu. O anda TIR çarptı" dedi.