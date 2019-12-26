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80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...

'nın Kaş ilçesinde, rahmetli anne- babası için lokum ve bisküvi dağıtırken, TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan Yılmaz'dan acı haber geldi. 80 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanığı Sütleğen Mahallesi eski Muhtarı Mesut Uçar, "Hasan Amca 'Dün gece rüyamda rahmetli annemle babamı gördüm' diyerek, marketten satın aldığı bisküvi ve lokumu dolaşarak dağıtıyordu. O anda TIR çarptı" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 22:54
80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...

, saat 12.30 sıralarında Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Sunman (31) yönetimindeki 67 UB 170 plakalı TIR'ı, adres sormak için Sütleğen Mahallesi merkezinde durdurdu.

80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...

Sunman, adresi aldıktan sonra Gömbe Mahallesi yönüne doğru giderken TIR, yolun kenarında elinde lokum ve bisküvi dolu tepsiyle yürüyen Hasan Yılmaz'a çarptı. Yılmaz, ağır yaralandı

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80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra, Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...

Tedaviye alınan evli ve 4 çocuk babası Hasan Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Yılmaz'ın cenazesinin yarın Sütleğen Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...

Görgü tanığı Sütleğen Mahallesi eski Muhtarı Mesut Uçar, "Hasan Amca 'Dün gece rüyamda rahmetli annemle babamı gördüm' diyerek, marketten satın aldığı bisküvi ve lokumu dolaşarak dağıtıyordu. O anda TIR çarptı" dedi.

80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...

Öte yandan TIR sürücüsü Emrah Sunman jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

80 yaşındaki adam, merhum anne- babası için lokum dağıtırken...
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