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81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı İstanbul'un nüfusu ne kadar olurdu?

81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı İstanbul'un nüfusu ne kadar olurdu?

Türkiye'de nüfus belli metropoller ve büyükşehirlerde yoğunlaşmış durumda. Peki herkes kütüğündeki memlekette yani aslen nereliyse orada yaşasaydı ne olurdu? Türkiye'de hangi ilden insanların sayısı daha fazla? Bakın eğer Türkiye'de hepimiz memleketimizde yaşasaydık şehirlerin nüfusları nasıl değişecekti.