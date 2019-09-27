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  • 81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı İstanbul'un nüfusu ne kadar olurdu?

81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı İstanbul'un nüfusu ne kadar olurdu?

'de nüfus belli metropoller ve büyükşehirlerde yoğunlaşmış durumda. Peki herkes kütüğündeki memlekette yani aslen nereliyse orada yaşasaydı ne olurdu? Türkiye'de hangi ilden insanların sayısı daha fazla? Bakın eğer Türkiye'de hepimiz memleketimizde yaşasaydık şehirlerin nüfusları nasıl değişecekti.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 19:51 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 20:06
81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı İstanbul'un nüfusu ne kadar olurdu?

81 il hakkında bir araştırma yapan TÜİK, "Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?" sorusunun cevabını aradı. 'nin 81'i üzerinden yapılan araştırmanın sonucu herkesi şaşkına çevirdi.

81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı İstanbul'un nüfusu ne kadar olurdu?

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