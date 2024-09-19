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Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:03

9 aydır kayıptı: Toprağa gömülü bulunan kemikler Nihal Babayiğit’e ait çıktı!

Korkunç olay Antalya Serik ilçesinde meydana gelmişti... Bir dönem dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin yer göstermesiyle toprağa gömülü bulunan kemik parçalarının, 9 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu belirlendi. Kızının kemiklerini teslim alıp toprağa veren Vedat Babayiğit, "Allah'a şükür kızımın yeri belli oldu. Artık gelip duamızı yapacağız" dedi...

9 aydır kayıptı: Toprağa gömülü bulunan kemikler Nihal Babayiğit’e ait çıktı!

Serik'te yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

9 aydır kayıptı: Toprağa gömülü bulunan kemikler Nihal Babayiğit’e ait çıktı!

KANLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi.

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9 aydır kayıptı: Toprağa gömülü bulunan kemikler Nihal Babayiğit’e ait çıktı!

Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.

9 aydır kayıptı: Toprağa gömülü bulunan kemikler Nihal Babayiğit’e ait çıktı!

Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturmada, Serik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

9 aydır kayıptı: Toprağa gömülü bulunan kemikler Nihal Babayiğit’e ait çıktı!

KEMİK PARÇALARI 9 AY SONRA BULUNDU
Cumhuriyet savcısının talimatıyla Nihal Babayiğit'in dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık, Batman Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Serik'e getirildi.

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