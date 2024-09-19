Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
15:03
9 aydır kayıptı: Toprağa gömülü bulunan kemikler Nihal Babayiğit’e ait çıktı!
Korkunç olay Antalya Serik ilçesinde meydana gelmişti... Bir dönem dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin yer göstermesiyle toprağa gömülü bulunan kemik parçalarının, 9 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu belirlendi. Kızının kemiklerini teslim alıp toprağa veren Vedat Babayiğit, "Allah'a şükür kızımın yeri belli oldu. Artık gelip duamızı yapacağız" dedi...