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Giriş Tarihi: 08.09.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:26

9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR BAŞLIYOR MU? MEB yeni dönem takvimi açıklandı! Yarın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri başlıyor mu?

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemi başlıyor. Vatandaşlar 9 Eylül Pazartesi okullar açılıyor mu? Sorusuna yanıt ararken MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yeni dönem takviminde okulların açılış kapanış tarihleri ve tatillere yer verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili açılıyor. Ana okulu ve ilkokul öğrencileri daha önce uyum haftasıyla başlamıştı. Peki yarın okul var mı? 9 Eylül Pazartesi okullar açılıyor mu, ne zaman açılacak?

9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR BAŞLIYOR MU? MEB yeni dönem takvimi açıklandı! Yarın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri başlıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 yılı eğitim öğretim takvimi açıklandı. Takvimin açıklanmasıyla veliler ve öğrenciler araştırmalara başladı. 9 Eylül Pazartesi okullar açılıyor mu sorusu da velilerin gündemine geldi. Yarın okul var mı? İşte MEB takvimi…

9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR BAŞLIYOR MU? MEB yeni dönem takvimi açıklandı! Yarın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri başlıyor mu?

YARIN OKUL VAR MI, 9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR MU?

9 Eylül Pazartesi günü okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. dönemi başlayacak. Okullarda milyonlarca öğrenci için ilk ders zili yarın çalacak.

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9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR BAŞLIYOR MU? MEB yeni dönem takvimi açıklandı! Yarın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri başlıyor mu?

9 EYLÜL PAZARTESİ İLK DERS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
İstanbul Valiliğinden gelen açıklama şu şekilde: "Okulların açılması sebebiyle 9 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretimin 10.00- 15.00 arasında yapılmasına karar verildi.

9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR BAŞLIYOR MU? MEB yeni dönem takvimi açıklandı! Yarın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri başlıyor mu?

2024-2025 MEB TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR BAŞLIYOR MU? MEB yeni dönem takvimi açıklandı! Yarın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri başlıyor mu?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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