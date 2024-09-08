Giriş Tarihi: 08.09.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
23:26
9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR BAŞLIYOR MU? MEB yeni dönem takvimi açıklandı! Yarın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri başlıyor mu?
Yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemi başlıyor. Vatandaşlar 9 Eylül Pazartesi okullar açılıyor mu? Sorusuna yanıt ararken MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yeni dönem takviminde okulların açılış kapanış tarihleri ve tatillere yer verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili açılıyor. Ana okulu ve ilkokul öğrencileri daha önce uyum haftasıyla başlamıştı. Peki yarın okul var mı? 9 Eylül Pazartesi okullar açılıyor mu, ne zaman açılacak?