9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR BAŞLIYOR MU? MEB yeni dönem takvimi açıklandı! Yarın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri başlıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 yılı eğitim öğretim takvimi açıklandı. Takvimin açıklanmasıyla veliler ve öğrenciler araştırmalara başladı. 9 Eylül Pazartesi okullar açılıyor mu sorusu da velilerin gündemine geldi. Yarın okul var mı? İşte MEB takvimi…