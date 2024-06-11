9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?

YENİ CASUSLUK DÜZENLEMESİ

Teklifle, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla TCK'de yeni suç ihdas edilecek.

TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne madde eklenecek. Bu madde, kanunun "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" başlıklı 339'uncu maddesinden sonra "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığıyla yer alacak.

Buna göre, söz konusu kanunda yaptırıma bağlanan "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" dışında devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilebilecek.

Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.