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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:38

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?

9. Yargı Paketi genel af ile son dakika haberleri takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paketin Meclis'e geldiğini ve yeni düzenlemeleri duyurdu. Yargı alanında önemli gelişmelerin hayata geçirileceği belirtilen paket, genel af, denetimli serbestlik ve birçok kanunda değişiklik içermesi bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?

9. Yargı Paketi genel af ile birlikte merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketini duyurdu. 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok hususun yeni yargı paketinde yer alacağının duyurulmasının ardından soy adı düzenlemesi, hâkim ve savcılar kanunu, ceza süreleri, denetimli serbestlik, genel af gibi birçok konu araştırılmaya başladı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?

9.YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla netleşti!

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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
"Son 1 yılda teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmek için 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını işleme açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı 20 bin 779'dur.
Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık."

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?

ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER!
Ayrıca, Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de haftaya TBMM Başkanlığına sunulacak.
Bu teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenler, atama öncesinde belirlenen sürelerde Akademide eğitim alacak, başarılı olanlar ilk görev yerlerine atanacak. Teklifte öğretmenlere şiddette cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme de bulunacak.

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?

YENİ CASUSLUK DÜZENLEMESİ
Teklifle, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla TCK'de yeni suç ihdas edilecek.
TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne madde eklenecek. Bu madde, kanunun "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" başlıklı 339'uncu maddesinden sonra "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığıyla yer alacak.
Buna göre, söz konusu kanunda yaptırıma bağlanan "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" dışında devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilebilecek.
Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.
Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.

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