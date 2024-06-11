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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
07:38
9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024:” Başkan Erdoğan açıkladı: Öğretmenlere düzenleme”…”9. Yargı paketi içeriği ve maddelerinde neler var?
9. Yargı Paketi genel af ile son dakika haberleri takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paketin Meclis'e geldiğini ve yeni düzenlemeleri duyurdu. Yargı alanında önemli gelişmelerin hayata geçirileceği belirtilen paket, genel af, denetimli serbestlik ve birçok kanunda değişiklik içermesi bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar