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9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DAKİKA DURUMU || İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
08:17
9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DAKİKA DURUMU || İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yeni yargı paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorusu için Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarına odak kesilmiş durumda. Gözler yeni yargı düzenlemesi için TBMM'den gelecek haberde. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı?