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9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ SON DAKİKA: ”Genel af, Denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
07:29
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ SON DAKİKA: ”Genel af, Denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler?
9. Yargı Paketi genel af ile araştırılmaya başladı. Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı alanında yapılacak olan gelişmelerin 9. Yargı Paketi ile birlikte hayata geçirileceğini açıklamıştı. Denetimli serbestlik, genel af bekleyen mahkumlar ile mahkumların yakınları ile birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar