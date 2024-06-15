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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024 | Gözler Meclis'te! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
09:21
9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni 9. yargı paketinde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına dair düzenlemeler yer alırken, ayrıca Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de haftaya TBMM Başkanlığına sunulacak. Bu teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ilgili ceza indirimi beklentisi de bir diğer önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...