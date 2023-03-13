A101’de MOTOSİKLET fırsatı! 9 taksit imkanıyla bu Perşembe satışta... İşte A101 aktüel kataloğu ile Volta APEC 125 CC Benzinli Motosiklet fiyatı ve özellikleri

A101 aktüel kataloğu bu hafta da indirimli ürünlerle dolu! Satışa sunduğu fiber tekne, çekme karavan, elektrikli araba fırsatları ile adından söz ettiren market zinciri dur durak bilmiyor, her fırsatta müşterilerini şaşırtmayı başarıyor. 16 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yer alan 19 bin 990 TL'lik satış fiyatıyla APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekti. Broşürde ayrıca 9 taksit imkanıyla alıcısını bekleyen motosikletin özelliklerine de yer verildi. Öte yandan televizyon, cep telefonu, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, dikiş makinesi, su ısıtıcı, saç kesme makinesi gibi onlarca ürün indirimli fiyatıyla raflardaki yerini aldı. İşte, yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi…