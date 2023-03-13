A101’de MOTOSİKLET fırsatı! 9 taksit imkanıyla bu Perşembe satışta... İşte A101 aktüel kataloğu ile Volta APEC 125 CC Benzinli Motosiklet fiyatı ve özellikleri

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu alışveriş severlerle buluştu. A101 aktüel kataloğu ile sosyal medyada gündem olan fiber tekne, çekme karavan ve elektrikli araba satışlarının ardından yine dev bir ürünü müşterileriyle buluşturuyor. Her Perşembe raflarını indirimli ürünlerle yenileyen market zinciri, bu hafta benzinli motosiklet satışı yapacak. 19 bin 990 TL'lik fiyata sahip olan APEC 125 CC Benzinli Motosiklet, 9 taksit imkanı ile alıcısını bekliyor olacak. Öte yandan kataloğa göre; bu hafta katlanır yatak setinden beyaz eşya çeşitlerine, dikiş makinesinden tekstil ürünlerine, saç maşasından mutfak araç gereçlerine kadar onlarca ürün uygun fiyattan alıcılarını bekliyor. İşte, 16 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...