Abant Köşk Neden Rakipsiz? İşte Türkiye’nin Konuştuğu benzersiz manzaralı Abant Köşkü

Abant Gölü ve çevresini kaplayan sık ormanlar, tek tip ağaç yapısına sahip değildir. Geniş ve iğne yapraklı birçok ağaç türünü bünyesinde barındırır. Abant'taki endemik tür çeşitliliğinin başlıca nedenleri:

Milli park statüsünde ve koruma altındaki alan olması

Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasındaki iklim geçiş noktası olması

Abant Dağları üzerinde oluşmuş krater ve birikinti gölü olması sebebiyle yumuşak iklim geçişlerinin görülmesi

Doğal yollarla oluşan fakat insan eliyle korunan bir miras olması şeklinde sayılabilir.