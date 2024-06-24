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Giriş Tarihi: 24.06.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 15:37

Abant Köşk Neden Rakipsiz? İşte Türkiye'nin Konuştuğu benzersiz manzaralı Abant Köşkü

Türkiye'nin eşsiz tabiat ve milli parkları arasında yer alan, doğal güzellikleriyle dikkat çeken muhteşem Abant Gölü Milli Parkı, dört mevsim ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Dinlenmek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlere ev sahipliği yapan milli parkın keyfine Abant Köşk Otel de ortak oluyor.

Abant Köşk Neden Rakipsiz? İşte Türkiye’nin Konuştuğu benzersiz manzaralı Abant Köşkü

Abant Gölü Milli Parkı ve göl çevresinin sunduğu farklı tatlar Abant Köşk Otel'in sayısız aktivitesi ile katlanıyor. Doğa tutkunlarına özel keyifli anlar sizi ve sevdiklerinizi bekliyor...

Abant Köşk Neden Rakipsiz? İşte Türkiye’nin Konuştuğu benzersiz manzaralı Abant Köşkü

Dört mevsim doğal güzellik sunan Abant Gölü ve çevresinde yapılabilecekler için önerilerimiz:

Abant Gölü'nün rengarenk manzarası eşliğinde gün batımını seyretmek,
Bölgede, bisiklet turlarına katılmak,
Abant Gölü'ne ve tesisimize yaklaşık 10 dakika mesafede, atlı gezi turu yapmak,
Abant bölgesinde atv gezisi yapmak,
Gölü çevreleyen dağlarda ve ormanda trekking yapmak,
Abant bölgesine özgü meşhur Nilüfer çiçeği gibi endemik türlerin fotoğrafını çekmek,

Tabiat Parkı girişinde bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ve Doğa Müzesini ziyaret etmek

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Abant Köşk Neden Rakipsiz? İşte Türkiye’nin Konuştuğu benzersiz manzaralı Abant Köşkü

Abant Gölü ve çevresini kaplayan sık ormanlar, tek tip ağaç yapısına sahip değildir. Geniş ve iğne yapraklı birçok ağaç türünü bünyesinde barındırır. Abant'taki endemik tür çeşitliliğinin başlıca nedenleri:

Milli park statüsünde ve koruma altındaki alan olması
Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasındaki iklim geçiş noktası olması
Abant Dağları üzerinde oluşmuş krater ve birikinti gölü olması sebebiyle yumuşak iklim geçişlerinin görülmesi
Doğal yollarla oluşan fakat insan eliyle korunan bir miras olması şeklinde sayılabilir.

Abant Köşk Neden Rakipsiz? İşte Türkiye’nin Konuştuğu benzersiz manzaralı Abant Köşkü

Çevrede, isminde "Abant" geçen yaklaşık 20 otel varken bu tesislerin birçoğu Abant'ta bulunmuyor. Abant Gölü Milli Parkı içerisinde 3 otel bulunurken en yüksek puana sahip 2 otel, Taksim International Group bünyesinde yer almaktadır: Abant Palace ve Abant Köşk Otel.

1930'lu yıllarda, üst düzey bürokrasiyi ağırlamak amacıyla Özel İdare tarafından bir köşk yaptırılmıştır. Yapımı 1937'de tamamlanan köşke ilk olarak "Atatürk Köşkü" denmiş sonraları "İnönü Köşkü" olarak anılmıştır.

Abant Köşk Neden Rakipsiz? İşte Türkiye’nin Konuştuğu benzersiz manzaralı Abant Köşkü

Tarihi ve otantik dokusuna sadık kalınarak modern çizgilerle yeniden inşa edilen Köşk, 1987'den beri Taksim International Group bünyesinde "Abant Köşkü" adıyla otel olarak hizmet vermektedir.

Benzersiz manzarası, tarihi dokusu ve size evinizdeymiş gibi hissettirecek sıcaklığıyla lüks bir doğa tatili için Abant Köşkü sizleri bekliyor. https://abantkosku.com

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