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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri için son tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 00:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 00:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri için son tarih belli oldu!

Gözler bugünkü Açık cezaevi izinleri süresine çevrildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana uzatılan izinlerin son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olması beklenen konuyla ilgili olarak "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cezaevlerindeki izinlerle ilgili "Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak." Şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte konuya dair son dakika açıklamalarınıın detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri için son tarih belli oldu!

80 bin mahkumun ve mahkum ailelerinin merakla beklediği açık cezaevi izinleri süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu bugünkü kabinenin ardından netleşecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan hükümlüler şimdilerde "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı için gözünü Kabine sonrası gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İzinlerin son olarak 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı biliniyordu. İşte Açık cezaevi izinleri son dakika gelişmelerinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri için son tarih belli oldu!

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Son dakika... Kabine toplantısı sonrası gelen açıklamaya göre izinler 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri için son tarih belli oldu!

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, 31 MAYIS'TA BİTECEK Mİ?

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacaktı. Ancak süre 31 Temmuz tarihine kadar yeniden uzatıldı.

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri için son tarih belli oldu!

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri için son tarih belli oldu!

DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Ağustos 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Ağustos 2022'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

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