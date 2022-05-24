Haberler Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri için son tarih belli oldu!

Giriş Tarihi: 24.05.2022 00:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 00:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri için son tarih belli oldu!

Gözler bugünkü Açık cezaevi izinleri süresine çevrildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana uzatılan izinlerin son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olması beklenen konuyla ilgili olarak "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cezaevlerindeki izinlerle ilgili "Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak." Şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte konuya dair son dakika açıklamalarınıın detayları...