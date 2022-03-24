Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevi izinlerinin bitip bitmediği sorgulanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk olarak 15 Nisan 2020 tarihinde evlerine gönderilen mahkumların izinleri tam 9 kez uzatılmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin son durum açıklaması merak ediliyor. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?