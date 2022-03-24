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Haberler Yaşam Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 11:16

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevi izinlerinin bitip bitmediği sorgulanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk olarak 15 Nisan 2020 tarihinde evlerine gönderilen mahkumların izinleri tam 9 kez uzatılmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin son durum açıklaması merak ediliyor. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, ne zaman bitecek sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Mahkum ve mahkum yakınını yakından ilgilendiren cezaevi izinleri için son dakika açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce Covid 19 izni uzatılmıştı. Sürenin bitmesine kısa süre kala tekrardan uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 31 Ocak 2022'de evlerine gönderilen mahkumların uzatılan izni, 31 Mart'da sonra eriyor. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?
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