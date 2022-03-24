Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, ne zaman bitecek sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Mahkum ve mahkum yakınını yakından ilgilendiren cezaevi izinleri için son dakika açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce Covid 19 izni uzatılmıştı. Sürenin bitmesine kısa süre kala tekrardan uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne?