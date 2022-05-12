Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika haberleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle iki ay süreyle uzatılan cezaevi izinlerinin biteceği gün belli oldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından mahkumların 31 Mayıs gününe kadar izinli sayılmasına karar verilmişti. Buna göre; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne, bitti mi? Sorusu yanıt buldu. İşte tüm detaylar