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Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 11:01

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne, bitti mi?

Türkiye'de milyonlarca mahkum ve mahkum yakınını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Pandemi süresince defalarca uzatılan cezaevi izinleri ile ilgili son durum Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geliyor. Koronavirüs salgını sürecinde Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 2 ay süreyle açık cezaevi izin süresi uzatılmıştı. Buna göre; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı, son durum ne, bitti mi? İşte cezaevi izinleri son gelişmeler

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne, bitti mi?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika haberleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle iki ay süreyle uzatılan cezaevi izinlerinin biteceği gün belli oldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından mahkumların 31 Mayıs gününe kadar izinli sayılmasına karar verilmişti. Buna göre; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne, bitti mi? Sorusu yanıt buldu. İşte tüm detaylar

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne, bitti mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.

Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE?

Açık Cezaevi Izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne, bitti mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne, bitti mi?
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne, bitti mi?
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