Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, son durum ne, bitti mi?

Türkiye'de milyonlarca mahkum ve mahkum yakınını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Pandemi süresince defalarca uzatılan cezaevi izinleri ile ilgili son durum Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geliyor. Koronavirüs salgını sürecinde Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE, 2 ay süreyle açık cezaevi izin süresi uzatılmıştı. Buna göre; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzayacak mı, son durum ne, bitti mi? İşte cezaevi izinleri son gelişmeler