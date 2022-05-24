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Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:21

AÇIKLAMA | AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, izinler hangi tarihte bitecek? CTE ile Koronavirüs izinleri hakkında bilgi

Açık cezaevi izinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte uzatıldı. Böylece 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan Açık cezaevi Koronavirüs tedbirleri, bir süre daha uzatıldı. Vatandaşlar da açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı sorusunu yöneltiyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 15 Nisan 2020 tarihinde izin verilen mahkumlar, bir süre daha dışarıda kalacak. Bakanlar Kurulu, kabine toplantısında kararını vermiş oldu. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

AÇIKLAMA | AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, izinler hangi tarihte bitecek? CTE ile Koronavirüs izinleri hakkında bilgi

15 Nisan 2022 tarihinde Koronavirüs tedbirleri altında 80 bin açık cezaevinde bulunan mahkum, bir süre daha izinden faydalanacak. 31 Mayıs 2022 son tarih olarak belirlendiyse de yapılan Kabine Toplantısı Bakanlar Kurulu ile birlikte açık cezaevi izinleri uzatılma fikrine yeşil ışık yakıldı. Vatandaşlar da açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı sorusunu yöneltiyor. İşte açık cezaevi izin bitiş tarihi!

AÇIKLAMA | AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, izinler hangi tarihte bitecek? CTE ile Koronavirüs izinleri hakkında bilgi

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Normalde 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan izinler bir yıl daha uzatıldı.

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AÇIKLAMA | AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, izinler hangi tarihte bitecek? CTE ile Koronavirüs izinleri hakkında bilgi

AÇIK CEZAEVİ İZNİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık cezaevi izinleri 13. defa uzatıldı. 31 Mayıs 2022'de bitecek olan izinler, bir yıl süreyle uzatıldı.

AÇIKLAMA | AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, izinler hangi tarihte bitecek? CTE ile Koronavirüs izinleri hakkında bilgi

AÇIK CEZAEVİ İZNİNDEN DÖNMEYENE NE OLUYOR?

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

AÇIKLAMA | AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, izinler hangi tarihte bitecek? CTE ile Koronavirüs izinleri hakkında bilgi

AÇIK CEZAEVİ İZNİ ŞARTLARI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

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