Haberler Yaşam AÇIKLAMA | AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı, izinler hangi tarihte bitecek? CTE ile Koronavirüs izinleri hakkında bilgi

Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:21

Açık cezaevi izinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla birlikte uzatıldı. Böylece 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan Açık cezaevi Koronavirüs tedbirleri, bir süre daha uzatıldı. Vatandaşlar da açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı sorusunu yöneltiyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 15 Nisan 2020 tarihinde izin verilen mahkumlar, bir süre daha dışarıda kalacak. Bakanlar Kurulu, kabine toplantısında kararını vermiş oldu. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar…