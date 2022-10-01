AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖL sınav tarihleri, AÖL kayıt yenileme tarihlerinin bitmesine sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Binlerce açık lise öğrencisi, ''AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. AÖL 1. Dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 sınav takvimi ile belli oldu. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL 1. Dönem sınavlarına online olarak katılım sağlayacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, MEB 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve ayrıntılar…