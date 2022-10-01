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Haberler Yaşam AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?
Giriş Tarihi: 01.10.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 08:05

AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Açık Lise AÖL sınav tarihleri, binlerce açık lise öğrencisinin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 sınav takvimini yayınladı. Takvimle birlikte Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Bu noktada lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, ''Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi? İşte, MEB takvimi ile 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri

AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖL sınav tarihleri, AÖL kayıt yenileme tarihlerinin bitmesine sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Binlerce açık lise öğrencisi, ''AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. AÖL 1. Dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 sınav takvimi ile belli oldu. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL 1. Dönem sınavlarına online olarak katılım sağlayacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, MEB 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve ayrıntılar…

AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ!

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ait olan Açık Öğretim Liselerinde eğitim alan binlerce açık lise öğrencisi, AÖL sınav tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı.

İşte, MEB sınav takvimine göre AÖL 1. Dönem sınav tarihleri şöyle;

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AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimine göre;

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık ayında gerçekleştirilecek.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Sınavların tam başlama tarihi netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in sınav uygulama takvimine göre; AÖL 1. dönem sınavları online olarak gerçekleşecek.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

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