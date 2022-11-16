Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?

Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 1. Dönem için kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar, Açık Lise sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. MEB yayınladığı takvimde Aralık ayını işaret ederken tam tarihi öğrenmek isteyen binlerce açık lise öğrencisi, ''AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav takvimi…