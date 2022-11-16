Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Açık Lise sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan AÖL sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte MEB takvimi ile 2022-2023 1. dönem AÖL sınav tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…