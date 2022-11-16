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Haberler Yaşam Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:45

Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?

Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 1. Dönem için kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar, Açık Lise sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. MEB yayınladığı takvimde Aralık ayını işaret ederken tam tarihi öğrenmek isteyen binlerce açık lise öğrencisi, ''AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav takvimi

Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Açık Lise sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan AÖL sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte MEB takvimi ile 2022-2023 1. dönem AÖL sınav tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

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Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?

AÖL OTURUMLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.

Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, online mı olacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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