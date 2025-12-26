Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÇIK LİSE SINAV SONUÇ TARİHİ: MEB ile 1. Dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2025 06:22

"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu, Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. İşte AÖL sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Açık Lise sınav sonuçları 2025 için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 20-21 Aralık tarihlerinde üç oturum halinde yapılan AÖL 1. dönem sınavlarının ardından öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü erişime açıldı.

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

