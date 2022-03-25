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Haberler Yaşam ACUN ILICALI DUYURDU: Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor’a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 16:35

ACUN ILICALI DUYURDU: Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor’a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi öncesi hızlı eleme sistemi devam ediyor. Mart'ın sonunda yapılacak birleşme partisi için haftada iki yarışmacı adaya veda ediyor. Survivor son bölüm fragmanı yayınlanırken, geceye Acun Ilıcalı'nın diskalifiye açıklaması damga vurdu. Ilıcalı açıklamasında bir yarışmacının adaya veda etmek zorunda olduğunu duyurdu. Bu noktada ilk akıllara gelen Barış Murat Yağcı oldu. Survivor Barış, bir önceki hafta parkur oyununda çok ciddi bir sakatlık geçirmiş ve koltuk değnekleri ile konseye gelmişti. Peki, Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor'a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

ACUN ILICALI DUYURDU: Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor’a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi soruları Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da Birleşme partisi için hızlı eleme istemine geçilirken, haftada iki yarışmacı Survivor olma hayallerine veda ediyor. Survivor son bölüm fragmanı yayınlanırken, geceye Acun Ilıcalı'nın diskalifiye açıklaması damga vurdu. İzleyiciler, geçtiğimiz günlerde ciddi bir sakatlık geçiren Barış'ın diskalifiye olup olmadığını merak ediyor. Peki, Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor'a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

ACUN ILICALI DUYURDU: Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor’a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR BARIŞ ELENİYOR MU, DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Survivor 2022 All Star fragmanında Barış Murat Yağcı'nın olmaması ve Acun Ilıcalı'nın bir ismin diskalifiye olduğunu belirtmesi akıllara Survivor Barış eleniyor mu sorularını getirdi.

Bilindiği üzere Barış Murat Yağcı geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir sakatlık geçirmiş ve konseye koltuk değnekleri ile gelmişti.

Peki, Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi?

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ACUN ILICALI DUYURDU: Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor’a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

Barış Murat Yağcı'nın diskalifiye olup olmadığı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Acun Ilıcalı bu akşam konseyde adaya veda edecek ismi açıklayacak.

Açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.

ACUN ILICALI DUYURDU: Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor’a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991, İzmir doğumlu, Türk manken, sporcu oyuncu ve şarkıcıdor. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

ACUN ILICALI DUYURDU: Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor’a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. 1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilo ağırlığındadır.

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