Haberler Yaşam ACUN ILICALI DUYURDU: Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor’a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 16:35

ACUN ILICALI DUYURDU: Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor’a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi öncesi hızlı eleme sistemi devam ediyor. Mart'ın sonunda yapılacak birleşme partisi için haftada iki yarışmacı adaya veda ediyor. Survivor son bölüm fragmanı yayınlanırken, geceye Acun Ilıcalı'nın diskalifiye açıklaması damga vurdu. Ilıcalı açıklamasında bir yarışmacının adaya veda etmek zorunda olduğunu duyurdu. Bu noktada ilk akıllara gelen Barış Murat Yağcı oldu. Survivor Barış, bir önceki hafta parkur oyununda çok ciddi bir sakatlık geçirmiş ve koltuk değnekleri ile konseye gelmişti. Peki, Survivor Barış diskalifiye mi oluyor, elendi mi? Barış Murat Yağcı Survivor'a veda mı ediyor, sağlık durumu nasıl?