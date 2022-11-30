Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere psikolog, sosyal çalışmacı ve pedagog kadrosuna toplam 406 personel alımı yapılacak. Adaylarda KPSS puan şartı aranacak olup alımlar sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adaylar, ''Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları hakkında tüm merak edilenler.