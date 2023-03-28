Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı | 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. Bakan Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na memur alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine toplam 18 bin 305 personel alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, branş dağılımı ve kontenjanları için araştırmalarına başladı. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınması beklenirken adaylarda KPSS şartı aranacağı tahmin ediliyor. Peki, 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...