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Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı | 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 17:05

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı | 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. Bakan Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na memur alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine toplam 18 bin 305 personel alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, branş dağılımı ve kontenjanları için araştırmalarına başladı. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınması beklenirken adaylarda KPSS şartı aranacağı tahmin ediliyor. Peki, 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı | 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı için araştırmalar başladı. Bakan Bekir Bozdağ'ın son dakika açıklamasına göre, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı gibi soruların yanıtlar adaylar tarafından araştırılıyor. Yapılan açıklamada branş dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları gibi detaylar Bakanlık tarafından ilan edileceği bildirildi. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte, tüm merak edilenler…

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı | 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONELALACAK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.

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Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı | 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı | 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz.

Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı | 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

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