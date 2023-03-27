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Haberler Yaşam 18 BİN 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 11:38

18 BİN 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Bakan Bekir Bozdağ son dakika Adalet Bakanlığı'na memur alımı yapılacağını açıkladı. Branş dağılımı ve kontenjanları araştırılırken Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı soruları yanıt aramaya başladı. Çeşitli bakanlıklarda süren alımlarda öncelikli şart KPSS oluyor. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınması bekleniyor. Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemde. 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı bekleniyor. İşte, tüm detaylar…

18 BİN 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru tarihi araştırılmaya başladı. Bakan Bekir Bozdağ'ın Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde alım yapacaklarına dair açıklaması adayların gündeminde. Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı gibi sorular yanıt arıyor. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte, merak edilenler…

18 BİN 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?

SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONELALACAK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.

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18 BİN 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

18 BİN 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz.

Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."

18 BİN 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı bekleniyor! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

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