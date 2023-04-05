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Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 12:09

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da geldi. Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada hangi kadro ve branşlara alım yapılacağını da belirtti. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı için sorgulamalar yapıyor. Detaylar başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyenler ise bu noktada ''18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Alımda mesleklere göre dağılım, başvuru tarihleri ve şartları gibi detayların ilan edilmesi bekleniyor. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı…

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONELALACAK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz.

Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

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