Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da geldi. Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada hangi kadro ve branşlara alım yapılacağını da belirtti. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı için sorgulamalar yapıyor. Detaylar başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.