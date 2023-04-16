SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Gelen son dakika haberine göre, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sayısı yükseldi. Bakan Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası başvuru yapmak isteyen binlerce aday, ''2023 Adalet Bakanlığı 22 bin 120 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İlanların ne zaman yayımlanacağı ile ilgili tarih verilirken alım yapılacak kadro ve branş dağılımı sorgulamaları hız kazandı. İşte, son dakika Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...