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Giriş Tarihi: 21.04.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 13:41

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları devam ediyor! Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için personel alımı başvuru süreci sürüyor. Resmi ilanda belirtilen 27 sözleşmeli mühendis alımı için başvurular elektronik ortamda alınırken, şartlar ve başvuru adımları merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 27 sözleşmeli mühendis alımı için başvuru koşulları ve detaylar...

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları devam ediyor! Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı, 27 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular online platform üzerinden gerçekleştirilirken, adayların başvuru tarihleri ve şartlarına dikkat etmesi gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nerden yapılacak, koşullar neler? İşte, detaylar...

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları devam ediyor! Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 17 Nisan 2025 – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları devam ediyor! Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 02 Mayıs 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları devam ediyor! Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Fotoğraflı özgeçmiş,
  • Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
  • Sertifika istenilen alanlarda ilgili sertifikalar, (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)
Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları devam ediyor! Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
  • İş tecrübesi istenilen alanlarda SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,
  • Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.