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Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuruları devam ediyor! Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
13:41
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için personel alımı başvuru süreci sürüyor. Resmi ilanda belirtilen 27 sözleşmeli mühendis alımı için başvurular elektronik ortamda alınırken, şartlar ve başvuru adımları merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 27 sözleşmeli mühendis alımı için başvuru koşulları ve detaylar...