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Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 08:40

personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor!

Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından personel alımı sonuçları sorgulanmaya başladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden tam bir ay geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı. için gözler Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Tam 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurularını tamamlayan adaylar İKM CTE sonuçlarını beklemeye koyuldu. Buna göre; açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 personel alımı sonuçları için geri sayım başladı!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor!

personel alımı sonuçları, 12 Mart'ta başvurularını tamamlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesine bağlı olarak zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi alımı yapılacağı biliniyor. Son olarak başvurular tamamlanmış gözler CTE İKM sonuçlarının açıklanma tarihine çevrilmişti. Bir önceki alımlarda Bakanlık, CTE personel alımı sonuçları 2 haftalık bir sürecin ardından adaylarla paylaşılırken ne zaman açıklanacak sorusu yine kurum tarafından yapılan açıklama ile yanıt bulacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları hız kesmeden sürerken detaylar haberimizde!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için son günlerde sorgulamalar epey arttı. 12 Mart'ta başvuruları sona eren Adalet Bakanlığı ile ilgili ayrıntılar şu şekilde;

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor!

CTE sonuçları henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının Nisan ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu.

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının Nisan ayında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor!

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor!

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor!

Yayımlanan ilana göre, personel alımı sonuçları ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre; 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel istihdam edilecek.

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