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Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 13:52

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler Bakanlık'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 1-17 Mart 2022 tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından yapılan en son açıklamaya göre; 301 sözleşmeli personel için kadro bilgisi duyuruldu. Bilindiği üzere; merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirli kriterlere göre adaylar belirleniyor. Peki; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarında son durum.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Başvurularının Mart ayında alındığı zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen gibi kadrolara alım yapılacak olan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor. Konu ile ilgili en son yapılan açıklamaya göre; 301 kadro için sonuçlar açıklanmıştı. Peki; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.' denildi.

301 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ile ilgili ise, 'Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.' açıklaması yapıldı.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

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