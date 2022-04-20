Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Giriş Tarihi: 20.04.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 13:52

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler Bakanlık'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 1-17 Mart 2022 tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından yapılan en son açıklamaya göre; 301 sözleşmeli personel için kadro bilgisi duyuruldu. Bilindiği üzere; merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirli kriterlere göre adaylar belirleniyor. Peki; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarında son durum.