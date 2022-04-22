Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için tarih bekleniyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Mart ayında alınan başvuru işlemleri sonrası teknisyen, şoför, aşçı, mübaşir gibi kadrolarda alım yapılacağı daha önceleri duyurulmuştu. Bu noktada; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için tüm gözler Bakanlığın "Pgm.adalet.gov.tr" internet sitesinin duyurular sayfasına çevrildi. Peki; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte sonuçlara yönelik son gelişmeler.